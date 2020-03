"Des bras pour ton assiette" : la plateforme pour aider les agriculteurs

La plateforme "Des bras pour ton assiette" semble fonctionner. Depuis son lancement, 150 000 personnes ont déjà postulé pour aider les agriculteurs. Depuis son tracteur, le président des jeunes agriculteurs, Samuel Vandaele, a répondu aux questions de franceinfo. Peut-on s'inscrire si l'on n'y connaît rien ? "L'ensemble des gens n'est pas forcément formé aux métiers de l'agriculture, mais ce n'est pas grave. Nous allons les former, les mettre au contact des agriculteurs et derrière, il y aura des formations à la cueillette, au tri des légumes, etc.", souligne l'agriculteur.

"Nous avons besoin de vous"

Quelles sont les cultures concernées ? "Actuellement, on a la fraise, l'asperge et toutes les cultures de maraîchage. On a besoin de vous pour nous venir en aide et vous fournir une alimentation de qualité, de saison", clame-t-il. Comment éviter la propagation du virus ? "Un protocole est mis en place pour avoir un collaborateur un rang sur deux, et respecter un mètre de séparation. On a des gants, du gel hydroalcoolique ou des masques…", avance Samuel Vandaele.

