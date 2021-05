Week-end de la Pentecôte : les Français profitent du grand air

Le week-end de la Pentecôte permet à certains Français d’aller se changer les idées et profiter d’un retour progressif à la vie normale depuis la levée de certaines restrictions, mercredi 19 mai. Vendredi, à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), plusieurs personnes profitent d’un verre en terrasse ou même sur des sièges le long de la mer. Les restaurateurs s’activent même s’ils manquent encore de saisonniers, beaucoup ayant choisi de se reconvertir durant la crise sanitaire afin de trouver du travail.

Visiter des lieux culturels

Si certains ont choisi la mer, d’autres profitent du déconfinement du pays pour réaliser des voyages qu’ils attendaient depuis longtemps. "On avait prévu de venir depuis un an", confie une touriste qui visite le château du Clos de Vougeot (Côte-d’Or). En revanche, en Corse, la saison touristique peine à décoller. "Économiquement, c’est difficile parce qu’on sort d’une saison dernière où nous n’avons travaillé que deux mois, et là, on espérait vraiment remettre le pied à l’étrier. Je dirais qu’il serait temps", reconnaît Louis Azarra, responsable de Corsica Loisirs-Aventures.