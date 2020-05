VIDEO. Vacances et Covid : le grand été du camping-car ?

Depuis l'annonce du déconfinement, les loueurs et vendeurs croulent sous les demandes de locations de camping-car. Ce mode de vacances n'est plus réservé aux retraités. Il séduit désormais les plus jeunes, des couples d'une trentaine d'années avec des enfants. L'aire de Saumur, en bord de Loire, désormais gratuite a d'ailleurs déjà battu son record de fréquentation avec près de 120 camping-car, le double de l'affluence habituelle. 2020 sera-t-elle l'année du camping-car ?

Les raisons de ce nouvel engouement

Le camping-car est considéré par certains comme un moyen de transport idéal pour respecter les gestes barrières contre le coronavirus. Cette maison secondaire ambulante apparait comme sécurisante au niveau sanitaire car elle permet de rester en petit groupe, en famille, de se protéger et d'éviter le plus possible les contacts. Le camping-car est par conséquent un nouveau mode de vacances qui pourrait se développer grâce à la crise sanitaire.

Le camping-car est aussi un symbole de liberté. Après deux mois de confinement, l'envie de s'évader est très forte chez de nombreux français. Près de Rouen, un professionnel explique qu'il a déjà prévu de proposer le double de camping-car à la location. Un soulagement pour ce chef d'entreprise après deux mois d'inactivité.

On sent qu'au niveau de la location ça va être le moyen de partir au pied levé, sans avoir beaucoup à programmer ou à réfléchir. Eric Moulinet Gérant de l'entreprise Plein Air 76

Le loueur entre particuliers le plus important de France enregistre près de 300 réservations par jour. Passer ses vacances à bord d'un camping-car sera donc peut-être la grande tendance de cet été 2020.