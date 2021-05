Vidéo Covid-19 : malgré la fin progressive des aides, le Medef ne croit pas au "mur des faillites"

"Il n'y aura pas de mur des faillites, en septembre ou en octobre", a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, mercredi 19 mai sur franceinfo, à propos de la fin progressive des mesures de soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19 et alors que la phase 2 du déconfinement débute mercredi avec notamment la réouverture des commerces.

"Je ne suis pas trop inquiet, pour deux raisons : il va y avoir une forte demande des consommateurs dans pratiquement tous les secteurs. Ça va être vrai dans la restauration, ça va être vrai dans les commerces que j’ai visités hier. On ne va pas avoir de trou d’activité, c’est-à-dire des gens qui sont ouverts et qui n’ont pas d’activité en face", a assuré le président du Medef.

"Il n’y aura pas des dizaines de milliers de faillites"

"Deuxième chose, il n'y aura pas de mur des faillites. Il y aura, bien sûr, des gens qui vont déposer le bilan, mais il n’y aura pas, aux mois de septembre et d’octobre, des dizaines de milliers de faillites", a-t-il déclaré en s'appuyant sur un questionnaire envoyé tous les trimestres aux adhérents du Medef. "On a toujours le même pourcentage de gens qui disent ‘je vais avoir du mal à rembourser mon prêt garanti par l'État’. C’est à peu près 5% des entreprises, et c'est constant depuis octobre dernier", a détaillé Geoffroy Roux de Bézieux. Il "faudra trouver des solutions" pour ces entreprises explique-t-il avant de critiquer les "prophètes de malheur qui font des prévisions apocalyptiques pour briller dans les médias".

Concernant les aides gouvernementales, qu’il qualifie de "compensations des restrictions sanitaires", le président du Medef a estimé "qu'à partir du moment où on lève les restrictions sanitaires, on peut lever ces mesures de compensations, juste progressivement". Avec une exception, "les secteurs qui ont un temps de latence, par exemple l’événementiel".

Pour Geoffroy Roux de Bézieux, "le chômage va commencer à baisser, pas massivement. On a quand même créé 50 000 emplois au premier trimestre. On a eu 320 000 destructions d’emploi en fin d’année 2020, c’est beaucoup, c’est significatif, mais pas du tout à l’échelle de la dureté de la récession".