Covid-19 : voici le décret du Journal officiel qui précise les modalités de la phase 2 du déconfinement

Un café en terrasse, une séance de cinéma, une visite au musée... C'est possible depuis mercredi 19 mai mais sous conditions

C'est écrit noir sur blanc. Dans un décret publié au Journal officiel, mercredi 19 mai, le gouvernement a détaillé les assouplissements des mesures sanitaires qui permettent une réouverture des lieux de culture et des terrasses (la phase 2 du déconfinement).

Se retrouver autour d'un verre en terrasse, oui, mais sous conditions : seules les terrasses des restaurants et des bars ont désormais le droit de rouvrir "dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil" et si "les personnes accueillies ont une place assise", précise le décret. En outre, "une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes".

Les cinémas, salles de fête et chapiteaux pourront également rouvrir, sans "excéder 35% de la capacité d'accueil de l'établissement". Là aussi, "une distance minimale d'un siège ou d'un mètre" doit être assuré "entre chaque personne ou chaque groupe", dans la limite de six personnes maximum.

Les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique sont interdites, à l'exception des visites guidées.

L'ouverture très attendue des concerts et spectacles est aussi soumise à quelques restrictions: les spectateurs devront être assis, à hauteur de 35% de l'effectif et ne pas dépasser 1 000 personnes.

Le décret assouplit par ailleurs le nombre de personnes autorisées lors de cérémonies funéraires, qui passe désormais de 30 à 50 personnes. Enfin, le couvre-feu est quant à lui repoussé de 19 heures à 21 heures sur l'ensemble du territoire.