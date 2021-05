Vacances : comment expliquer la hausse rapide des prix des réservations ?

Les vacances commencent parfois par une prise de tête. En l'espace de quelques heures seulement, les tarifs trouvés sur Internet, pour la réservation d'un logement par exemple, peuvent augmenter de manière significative. "La première fois que j'ai regardé les prix, la chambre que j'avais remarquée était à 1 960 euros pour la semaine, raconte Audrey. Et le lendemain, surprise : la même prestation était passée à 2 300 euros."

Utiliser la navigation privée

Le voyagiste en question a accepté de répondre à France Télévisions. Il évoque une évolution des tarifs au cours de cette nuit-là. Mais cela serait uniquement une adaptation aux fluctuations de l'offre et de la demande. Rien à voir, donc, avec un traçage des utilisateurs. "Nous n'utilisons aucun outil de tracking des consommateurs, c'est clair et net", assure ainsi Alexis Gardy, président de Belambra Clubs. Pourtant, la pratique existe bel et bien. "Les gérants du site savent que le produit est vu, populaire, et peuvent ensuite décider d'appliquer une augmentation des prix", explique Hamis Badarou, expert en données de trafic sur Internet. Pour éviter de tomber dans le piège, il est possible d'avoir recours à la navigation privée.