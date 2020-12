Sports d'hiver : les Français privés de ski en Europe ?

Faute de station ouverte dans les Alpes et les Pyrénées, les Français espèrent pouvoir aller skier à l'étranger pour Noël. Ce n'est pas souhaitable, selon le président de la République. "Nous aurons des mesures restrictives et dissuasives (...) pour ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient", a déclaré Emmanuel Macron, mardi 1er décembre. Si l'Allemagne et l'Italie ont prévu elles aussi de laisser leurs stations fermées, l'Espagne, Andorre, l'Autriche et la Suisse s'y refusent. Les tours-opérateurs l'ont bien compris et proposent des séjours à l'étranger.

Pas d'interdiction mais un appel au bon sens

Cette mesure serait en apparence la fin d'une injustice dénoncée par les professionnels français. Pourtant, ces derniers ont manifesté mardi 1er décembre afin de demander la réouverture des stations. "Les Français, je pense qu'il faut les laisser décider en âme et conscience", commente de son côté Jean-Michel Vorger, le maire des Avanchers-Valmorel (Savoie). L'Élysée précise durant la soirée du mardi 1er décembre que les Français ne seront pas empêchés de traverser les frontières, mais appelle au "bon sens".

