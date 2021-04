Sport : les salles fermées depuis sept mois et aucune perspective d'ouverture

Les machines de musculation n'ont pas servi depuis bientôt 7 mois. Dans une salle de sport parisienne, on ne distingue toujours pas l'horizon de la réouverture. "C'est triste en fait de voir ces salles complètement vides, sachant qu'en face on a des clients qui nous réclament la réouverture", explique Marine Baudin, gérante de salle de sport. Contrairement aux autres professions, les salles n'ont toujours pas de calendrier.

Renforcer le protocole sanitaire



Pourtant, elles sont en mesure de renforcer leur protocole sanitaire selon la responsable. "Ce que l'on est prêt à mettre en place bien sûr, c'est le masque sportif obligatoire a minima sur la période d'été jusqu'à ce que ça aille mieux. On est prêt aussi à revoir la jauge pour accueillir nos clients : entre 6 et 8 mètres carrés par client. Et on est prêt à mettre en place un QR Code à l'entrée des salles pour avoir une traçabilité du passager de nos clients en club", indique Marine Baudin.