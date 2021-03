Covid-19 : quel avenir pour les salles de sport en France ?

Les salles de sport font partie des lieux accueillant du public qui sont fermés depuis plusieurs mois en France. Fondateur et président de Kbox "atelier sportif", Éric Beische reste dans le flou quant à une possible réouverture de ce type d'établissement et sous quelle forme.

En raison de l’épidémie de Covid-19 en France, de nombreux lieux ne peuvent plus accueillir de public. C’est notamment le cas des salles de sport. Fondateur et président de Kbox "atelier sportif", Éric Beische se demande "à quelle sauce on va être mangé". En attendant de savoir, son établissement a proposé des alternatives aux clients comme du sport en extérieur par exemple.

Une réouverture avec un nombre de personnes limité ?

Au moment de se projeter sur une possible réouverture des salles de sport, Éric Beische confie son inquiétude quant aux restrictions qui seront tout de même mises en place. "Il va certainement y avoir des jauges. Moi j’ai une salle où je suis essentiellement axé sur des petits groupes de travail en cours collectif. Si on me restreint le volume de personnes à travers différentes façons, soit sur les passeports soit sur des QR code pour pouvoir rentrer dans la salle, ça va être très compliqué", annonce-t-il.