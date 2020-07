Remaniement : les défis à relever pour Jean Castex

Le temps d’adaptation risque d’être assez court pour Jean Castex. L’ancien élu LR va désormais occuper la prestigieuse fonction de Premier ministre après sa nomination, vendredi 3 juillet. Il doit s’occuper de problèmes majeurs avec notamment la crise sanitaire qui touche le pays. "Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, mais de sa phase la plus aiguë. Nous entrons désormais dans une phase de surveillance et de grande vigilance", a rappelé Emmanuel Macron.

La réforme des retraites comme objectif important

Jean Castex va également devoir s’atteler à d’autres dossiers que l’épidémie de Covid-19 qui touche encore le pays et écrire cette nouvelle page du quinquennat souhaitée par Emmanuel Macron. "Avec son nouveau gouvernement, il devra donc définir ce cap avec notamment en ligne de mire le Ségur de la santé, un plan grand âge, plus d’écologie, priorité aux jeunes aussi", décrypte Jean Chamoulaud. "Autre défi et pas des moindres : relancer le débat sur la réforme des retraites", ajoute le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT