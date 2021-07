Pyrénées-Orientales : à Collioure, on vit mal la reprise du couvre-feu

À 23 heures, extinction des feux ! Sur les terrasses de Collioure (Pyrénées-Orientales), les vacanciers s'empressent de finir leur dernier verre, au pas de course. Dans les ruelles, les centaines de touristes disparaissent peu à peu. Restaurateurs et patrons de bar empilent chaises et tables en un rien de temps. "Moralement, c'est dur, on a embauché beaucoup de personnel et on ne rentre pas dans les clous", déplore Blandine Barrau, propriétaire du restaurant Le Puits.

Bain de minuit

Les restaurateurs ferment leurs établissements à 23 heures avec inquiétude. Pour beaucoup, c'est sur la plage St-Vincent que se poursuit la soirée. Même si la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique, ces jeunes ont bien l'intention d'en profiter. "Avec les deux ans qu'on a eu sous Covid, on a envie de s'amuser un peu avant la rentrée", glisse l'un d'entre eux. Et pourquoi ne pas tenter un bain de minuit sous les lumières de l'ancien phare de Collioure ?