Pont de l'Ascension : comme un air de liberté dans l'Hexagone

Les Français renouent avec la liberté pour le pont de l'Ascension, qui débute jeudi 13 mai. Parmi les régions qui devraient accueillir le plus de touristes dans les prochains jours, le Sud, la Normandie et la Bretagne.

Sous le soleil de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, le réveil se fait en douceur pour les vacanciers, jeudi 13 mai. À peine arrivés, tous ont déjà pris le rythme des vacances. "On ne va rien faire ! Cinq jours à ne rien faire", plaisante un homme. "Et même sans les activités, sans la piscine, sans le bar, ça ne fait rien : on se retrouve en famille, on a nos marques, on est bien", explique une autre.



Un goût de liberté retrouvée

À 1 000 kilomètres de là, en Bretagne, c'est le soulagement pour d'autres voyageurs : quatre jours loin de la maison, avec un goût de liberté retrouvée. Une femme se dit "très contente de pouvoir se déplacer en dehors de Paris. C'est un grand bol d'air frais". Plus au Nord, sur la côte à Deauville (Calvados), les vacanciers sont nombreux. Mais les plus heureux restent les hôteliers. "Le grand jour est arrivé aujourd'hui, et malgré ces masques, le sourire et le cœur y est", affirme Cyril Casabo, directeur général de l'hôtel Barrière Le Royal.