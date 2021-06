Parcs d'attractions : première journée de sensations fortes depuis des mois

Des mois qu'ils attendaient de retrouver le grand frisson. Dans un parc d'attractions de Dennebrœucq, dans le Pas-de-Calais, une famille se presse pour son premier tour de manège. Pas une minute à perdre ! La vitesse, le vertige, les enfants jubilent ! Dans les 32 attractions du parc, partout les mêmes sourires, comme une envie de légèreté enfin assouvie. L'attente était grande. Dans la file, les plus impatients sont souvent les plus jeunes.

Pas de passe sanitaire

Les manèges ne tournaient pas depuis l'été dernier, alors tout est passé au crible. "On vérifie les poignées d'accélération, les freins, on est content d'enfin avoir l'honneur d'ouvrir les manèges", explique Charlotte Léger, opératrice d'attraction. Pour entrer, pas besoin de passe sanitaire. Mais le parc a renforcé les mesures de sécurité : les attractions sont systématiquement désinfectées, et les enfants ont interdiction de grimper dans les bras des mascottes. La jauge est limitée à 5 000 visiteurs. 60 personnes ont été recrutées pour la saison. Les responsables espèrent accueillir au moins 12 000 visiteurs d'ici septembre.