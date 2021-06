Parc Astérix : les équipes s'activent pour préparer la réouverture du 9 juin

Astérix est encore bien seul dans son village. Après sept mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, les irréductibles Gaulois vont pouvoir rouvrir les portes de leur domaine, le Parc Astérix, le 9 juin prochain. Mais avant cela, chaque attraction est inspectée, à commencer par les entrailles, le moteur. Toutes les pièces sont observées de près. Ensuite, la phase de test peut commencer. Le dernier test avant validation consiste à jouer les cobayes. "Une fois qu'on a fini le test, la meilleure chose pour voir qu'une attraction fonctionne correctement, c'est de monter dedans et de la tester", explique Thomas Vallet, responsable adjoint de la maintenance des attractions.



Un soulagement pour les saisonniers

Pour faire face à l'arrivée des visiteurs, Astérix et ses compères ont donc recruté des renforts ; 1 000 au total, qu'il faut former. Le retour au travail est un soulagement pour les saisonniers, après plus de six mois de chômage. "Je suis vraiment contente que ça réouvre, ça donne un peu un sens à ce qu'on fait. Ça permet de revoir du monde", se réjouit une employée. Pour la réouverture, la jauge est fixée à 50%, soit 12 000 visiteurs maximum. Il faudra donc réserver avant de pouvoir profiter des attractions.