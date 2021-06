Parc Astérix : les employés se préparent pour la réouverture

Au premier coup d'œil, le Parc Astérix (Oise) semble bien vide, jeudi 3 juin. C'est pourtant l'effervescence en coulisses. Pour le millier d'employés recrutés pour la saison, il flotte comme un air de rentrée des classes. Julie Martin s'apprête à passer son troisième été au parc comme saisonnière. "On ne part pas en vacances, mais on travaille ici, donc ça permet de passer aussi des vacances", estime cette dernière.

Jauge réduite de 65%

Sur le manège, l'heure est aux dernières vérifications : jamais le parc n'avait été fermé aussi longtemps. "Les attractions sont restées à l'arrêt depuis bientôt six mois, indique Thomas Vallet, responsable adjoint de la maintenance des attractions. On a fait toute notre grosse maintenance préventive annuelle, et là on est dans une phase, depuis deux semaines, de redémarrage complète de nos attractions." Toutes les attractions sont testées en conditions réelles. En temps normal, le parc peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes par jour. Pour la réouverture, la jauge sera réduite à 65%, et les visiteurs devront se passer des câlins avec Astérix.