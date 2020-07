OnVousRépond : port du masque dans les chorales et demandes de réductions

Une chorale de 30 choristes peut-elle se produire en public sans masque, ou à défaut avec uniquement des visières ?



"Sans masque, c'est possible, mais les 30 choristes devront être tous en ligne, à 1 mètre de distance. En chantant, ils émettent ce que l'on appelle des aérosols : air et salive, qui vont plus loin que les gouttelettes", explique Nabila Tabouri qui préconise également d'oublier les visières : "Elles n'empêchent pas les aérosols de passer. Quant au public, il doit être à 6 mètres minimum, porter un masque, et la salle doit être aérée."



"Une pratique commerciale trompeuse et attaquable"

Covid-19 , pouvez-vous demander une réduction étant donnée que cette prestation a déterminé votre choix ? Si la piscine de la location de vacances que vous avez réservée en janvier reste fermée à cause du, pouvez-vous demander une réduction étantque cette prestation a déterminé votre choix ?



"Lorsque vous proposez une location avec piscine et qu'il n'y en a pas, c'est une pratique commerciale trompeuse et c'est attaquable", détaille Nabila Tabouri . Dans ce cas précis en revanche, il faut garder en tête que les circonstances sont exceptionnelles à cause du coronavirus. "Cela ne coûte rien de négocier une réduction. Si vous n'obtenez pas gain de cause, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme, mais attention : cela peut être très long", conclut la journaliste.







