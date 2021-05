"On met à jour la signalétique au sol" : le Musée d’arts de Nantes se prépare à la réouverture le 19 mai

Au Musée d’arts de Nantes, l’équipe est mobilisée pour le déconfinement et le retour des visiteurs. Les musées, comme les autres lieux culturels, pourront accueillir de nouveau du public à partir du mercredi 19 mai. Lors de cette deuxième phase du déconfinement, ces établissements doivent notamment respecter une jauge de 8 m² d'espace par visiteur jusqu'au 9 juin, à cette date elle passera à 4 m².

Cela fait deux semaines que Mélanie Trévisan, responsable de l’accueil et de la surveillance du musée, prépare la réouverture. Mardi 11 mai, elle réunit une partie de son équipe. "Les chantiers aujourd’hui : il va y avoir de la signalétique", explique-t-elle.

"Se reconnecter au lieu"

Les tâches sont nombreuses pour les agents d’accueil après presque sept mois de fermeture. Il faut notamment adapter les jauges. "On est sur les paramétrages de notre billetterie en ligne, détaille Mélanie Trévisan. On est sur les mises à jour des signalétiques au sol pour répondre aux nouvelles exigences. Ils vont refaire une formation d’évacuation incendie de l’établissement, c’est une manière de se reconnecter au lieu. Ils vont aussi revoir les procédures d’allumage d’exposition, ce sont des choses qu’on oublie assez facilement."

Les agents d'accueil du musée positionnent au sol des autocollants de distanciation des visiteurs. (ANNE CHEPEAU / RADIO FRANCE)

Le montage d’une des expositions, programmée à partir du 19 mai, vient d’ailleurs de reprendre. "On vient accrocher une œuvre qui est un grand mobile de Calder qui nous a été prêté pour l’exposition par le Musée d’art moderne de Saint-Etienne, explique Céline Rincé-Vaslin, directrice des collections. On avait commencé le montage pour pouvoir ouvrir en février et puis étant donné qu’on n’avait pas pu rouvrir, on termine l’installation en ce moment. Tout était arrivé en fait mais on avait encore les œuvres en réserve." Pour les expositions, la réservation de créneaux horaire est obligatoire. Elle est ouverte depuis mardi matin.