Martinique : le département d'Outre-mer déconfine et respire

Bonne nouvelle pour la Martinique : à partir du mardi 8 décembre, le département français d'Outre-mer se déconfine et va pouvoir respirer. Ses habitants n'auront plus besoin d'attestation pour justifier leurs déplacements. Par ailleurs, si l'embellie sanitaire se poursuit, les restaurants pourraient rouvrir dès la semaine prochaine, à quelques jours de Noël.

Couvre-feu de 21 heures à 4 heures

"Peut-être que les Hexagonaux vont se diriger vers notre destination et découvrir une autre France. Une France sympa, une France au bord de mer, une France qui s'éclate. [...] Tous les gens qui ne peuvent pas aller au ski, c'est bien qu'ils viennent en Martinique", s'enthousiasme Guy Fernand, restaurateur. Depuis l'annonce du déconfinement, la saison touristique reprend des couleurs en Martinique. Les réservations d'hôtel ou de chambre d'hôte repartent à la hausse. Néanmoins, un couvre-feu sera appliqué entre 21 heures et 4 heures du matin durant au moins les quinze prochains jours. Les bars et les boîtes de nuit resteront fermés.