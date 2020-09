Loisirs : les Français se prennent de passion pour le bricolage

C’est un boom exceptionnel. Plus que jamais, le bricolage suscite l’engouement des Français. La difficile période du confinement leur a permis de s’adonner à un loisir utile. Une passion qui est même à l’origine de ruptures de stocks dans certains magasins. Arthur Latournerie, salarié dans l’événementiel, ne s’arrête plus : "J’ai encore deux salles de bain à faire mais ce sera plus en janvier."

La passion du jardinage revient aussi

Arthur a même rénové seul son salon et sa cuisine pendant le confinement. Il en a eu pour 8 000 euros. "Il y a un sentiment de fierté, de savoir qu’on peut faire quelque chose de ses mains", confie-t-il. Présent sur le plateau du 13 heures, Paul-Luc Monnier confirme que trois Français sur quatre bricolent, de la peinture à l’électricité. Le marché du bricolage pèse 28 milliards d’euros. En outre, le jardinage a lui aussi le vent en poupe.

