Le PCF accuse Emmanuel Macron "d’organiser les fermetures d’entreprises"

"Plusieurs millions de nos concitoyens tombent dans la pauvreté et le chômage. C’est une catastrophe humanitaire. Il y a des étudiants, des ouvriers et même, pour la première fois, des commerçants qui vont chercher des colis alimentaires", s'insurge Fabien Roussel dans les "4 Vérités" jeudi 26 novembre.

"Ce président et ce gouvernement font le choix de ne pas aller solliciter ces premiers de cordée, leurs chouchous, à qui le PCF demande de participer à la solidarité nationale", affirme le secrétaire national du parti.

"Le Covid, partenaire officiel du Medef"

Pour le communiste, il faut "taxer les Gafa qui sont en train de se remplir le poches grâce à cette épidémie de coronavirus, solliciter les 500 fortunes les plus riches de notre pays qui n’ont pas perdu un centime et ne paient plus d’ISF, dire aux entreprises de ne plus verser de dividendes et de maintenir les salaires et les emplois au lieu de délocaliser".

Fabien Roussel déclare que "le Covid est devenu le partenaire officiel du Medef et des grandes entreprises", qui se servent du virus pour détruire des emplois.



"C’est extrêmement grave ce qui se passe dans le pays. Emmanuel Macron n’est plus crédible et il est responsable de ce qui est en train de produire. Il organise les fermetures d’entreprises et donne sa bénédiction", renchérit-il.

"Sa priorité est de sortir de ce système qui privilégie les marges et qui épuise les hommes et la planète", conclut le patron du Parti communiste.