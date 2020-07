La Joconde : le sourire du déconfinement

Depuis 110 jours, la plus célèbre des Italiennes, Mona Lisa, a connu l’isolement. Rarement le silence et le calme ont autant régné autour d’elle. La peinture de Léonard de Vinci était à l’abri des regards, sauf pour Vincent Delieuvin. Le conservateur en chef du musée du Louvre et grand spécialiste de la Joconde se surprend à toujours admirer l’icône des icônes.

Des visites en ligne multipliées par dix

En direct du Louvre, le président du musée Jean-Luc Martinez a affirmé que la fréquentation du site du Louvre a été multipliée par dix pendant le confinement. “ Un film sur la salle du bal a été vu par 1 500 000 personnes, un chiffre incroyable. Les Français, les Américains, les Italiens et beaucoup de gens d’Amérique latine sont ceux qui on beaucoup consulté le site”, explique-t-il.

