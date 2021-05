Iles Bahamas : le retour des touristes

Les îles Bahamas revendiquent le "zéro Covid". Elles souhaitent attirer les touristes et depuis plusieurs mois, elles ont mis en place une assurance santé pour chacun d'eux.

Ce sont des îles paradisiaques. Un endroit où l'eau turquoise s'étend à perte de vue et où les eaux transparentes ont tout d'un miroir. Norbert Loquen, hôtelier, a perdu 60% de son chiffre d'affaires. "La moitié de notre hôtel était occupé par des Français donc on a vraiment hâte de retrouver cette clientèle-là."

Un visa de santé imposé

Les Bahamas accueillent de nouveau des touristes depuis le mois de novembre, après huit mois de fermeture des frontières. Les Américains reviennent les premiers, ces îles étant à une heure d'avion de la Floride. "On était censé être là en mai dernier mais les îles ont fermé, ça fait deux ans que je rêve de ce voyage", confie une touriste. Pour relancer le tourisme, les Bahamas ont mis en place un visa de santé. Les touristes doivent passer un test Covid dans leur pays de départ puis faire via Internet la demande d'un visa et s'engage à repasser un test sur place tous les cinq jours. Le