Disney : à la conquête des Bahamas

Une île immaculée, un paradis aux plages de sable blanc où l'empreinte des touristes n'existe pas, une eau translucide, une végétation sauvage, que Disney veut transformer en complexe touristique. C'est sur cette île appelée Eleuthera que Disney compte amener ses croisières, des bateaux de 3 500 places qui font déjà escale dans les Caraïbes. Objectif : faire débarquer plus de 15 000 personnes par semaine. Un défi pour l'environnement, puisque le projet pourrait abîmer l'un des plus beaux sites des Caraïbes.

Des bateaux de 350 mètres de long

"Ils vont nécessairement devoir draguer les fonds de cette baie et creuser parce que les eaux ne sont pas assez profondes", déplore Derek Smith, membre du parti écologiste (DNA) à Eleuthera. Des bateaux de 350 mètres de long, un village, des centaines de chaises longues, des boutiques, des attractions... Là où il n'y a rien d'autre que des coraux et poissons, fragiles, près du rivage. Alors qu'aucune étude d'impact n'a été effectuée, le projet a déjà été approuvé par le gouvernement des Bahamas. Les travaux vont commencer dans quelques mois et devraient prendre fin d'ici moins de deux ans.

