Fin du couvre-feu : en France, la liberté retrouvée a un goût de paradis

Plus de couvre-feu en France ! Depuis dimanche 20 juin, les Français peuvent rentrer à l’heure qu’ils désirent le soir. Une véritable bouffée d’oxygène dont ils entendent bien profiter après des mois de mise sous cloche. "C’est un peu une libération, un retour à la normale, on a le droit d’être dehors tout simplement, et ça fait plaisir", juge une jeune cliente d’un bar.

Paris by night

"Ce soir, on se dit qu’on peut diner tranquillement sans se dire qu’il va y avoir un contrôle, sans avoir la peur au ventre", ajoute un homme au micro de France 3. Les touristes sont également heureux de pouvoir flâner le soir dans les rues de la capitale, après avoir bu un verre. "Nous allons marcher, profiter de ce dîner et juste rester dehors le plus longtemps possible, sans contrainte. Je n’ai même pas besoin de regarder ma montre", témoigne un couple enchanté de son séjour à Paris.