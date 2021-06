Fête de la musique : les Français plongés dans "un vrai moment de bonheur"

Les Français ont pu profiter lundi 21 juin de la Fête de la musique. Si les concerts amateurs étaient toujours interdits, ceux dans les bars étaient autorisés. Après des mois d’attente et beaucoup d’incertitude, les clients ont investi les terrasses pour retrouver cette fête avec l’esprit libéré. "Ça fait du bien de retrouver les terrasses et de ne plus avoir de couvre-feu. Et puis assister à un premier concert live de l’année, ça fait vraiment du bien", confie une cliente de bar.

"Ça donne envie de danser, de chanser !"

"Ça fait un bien fou ! Ça donne envie de danser, de chanser ! C’est un vrai moment de bonheur", souligne une jeune femme. Pour cette édition, les rassemblements de plus de dix personnes n’étaient pas autorisés. Mais au cœur du bois de Vincennes, certains ont bravé cette interdiction pour écouter des groupes de musique en plein air. Cette Fête de la musique a fait peur à certains gérants de bar qui ont préféré ne rien organiser pour éviter les rassemblements trop nombreux sur leur terrasse. 2300 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris.