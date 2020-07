Édouard Philippe : démission du gouvernement

Ce vendredi 1er juillet, il n’y a pas eu de conseil des ministres et pour cause : Édouard Philippe n’est plus Premier ministre du gouvernement français, il a remis sa démission à Matignon. Emmanuel Macron ventait encore dans la matinée "la relation de confiance unique" avec son Premier ministre et "son travail remarquable" : une façon de lui rendre hommage avant son départ. 9h30 ce matin, le communiqué de l’Elysée tombe avec la formule consacrée : " Édouard Philippe a remis la démission au président qu’il l’a acceptée". Un nouveau premier ministre doit être nommé dans les prochaines heures : Jean Castex, haut-fonctionnaire et élu local, figurerait parmi les favoris.

Qui est Jean Castex ?

Quel Premier ministre pour le remplacer ? La journaliste Anne Bourse explique que le conseil des ministres maintenant annulé, tout le monde attend la nomination du prochain chef de Matignon. Pour l’instant, c’est encore l’attente. La passation de pouvoir se prépare : on parle beaucoup de Jean Castex, le monsieur Déconfinement qui a conseillé les autorités sanitaires sur les différentes étapes post-confinement. Haut-fonctionnaire et élu local, il est un fin connaisseur de l'État.

