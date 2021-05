Économie : et si l'inflation signait son grand retour ?

Alors que l'argent des plans de relance coule à flot, les prix s'envolent dans l'Hexagone, et l'inflation pourrait faire son grand retour. Aux Etats-Unis, elle s'est accélérée en avril et atteint 4,2% sur un an.

Les prix sont en hausse : +75% pour l'aluminium, +150% pour l'acier, +180% pour le pétrole. Ils explosent suite au redémarrage des économies américaines et chinoises, plus rapide que prévu. En France, l'inflation grimpe de 1,2% au mois d'avril. "On a eu au cours des derniers mois une très forte hausse de l'inflation, explique Christopher Dembik, directeur associé de Berenberg. Si on regarde rétrospectivement sur les dix dernières années, on arrive à des niveaux qui sont quasi inédits." La hausse des prix est également ressentie dans le quotidien des Français, en particulier sur certains produits alimentaires.

Ralentissement probable d'ici la fin de l'année

L'inflation n'est toutefois pas forcément à redouter : si elle reste mesurée, elle peut être le signe d'une bonne santé économique. Pour répondre à la demande, les entreprises et usines doivent augmenter leur production, ce qui leur donne les moyens d'augmenter les salaires et a pour conséquence une hausse des achats, qui fait grimper les prix. Selon une majorité d'économistes, l'inflation pourrait toutefois ralentir d'ici la fin de l'année.