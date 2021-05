Économie : doit-on s'attendre à une vague de faillites d'entreprises ?

Les restaurateurs ont pu rouvrir leur terrasse, mais ils fonctionnent en capacité réduite, et s'inquiètent de ce qui va leur advenir à l'arrêt des aides de l'Etat. "Aujourd'hui, on peut être raisonnablement optimiste, en tout cas si on écoute le patron de la Société générale, qui a distribué 19 milliards de prêts garantis par l'Etat, ou encore le président du Medef : ces deux hommes ne croient pas à un mur de faillites à la rentrée", explique la journaliste Alexandra Bensaïd, sur le plateau du 20 Heures de France 2. Selon eux, il devrait y avoir plus de faillites cette année et l'année prochaine "mais pas comme un tsunami, plutôt comme un rattrapage", étant donné l'engagement du gouvernement de ne pas couper brusquement le robinet d'aides, poursuit la journaliste.

Les Français vont-ils continuer à consommer ?

Cependant, "il faut rester prudent" selon Alexandra Bensaïd. "À court terme, on a tous envie d'un petit café, d'une place de ciné, de nouveaux vêtements (...) mais à la rentrée, comment et combien dépenserons-nous ? Il y a une grosse inconnue parce que les Français n'ont pas encore confiance, ils s'inquiètent d'une quatrième vague ou d'une augmentation du chômage." Mais Bercy a fait une prévision d'un rebond de 5% de l'économie en 2021, après une récession historique de 8,2% en 2020, du jamais vu depuis 1945.