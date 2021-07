Discothèques : ouverture soumise à conditions

La joie se lit sur les visages des clients de boîtes nuit. Ils sont nombreux malgré le protocole sanitaire. " Depuis le début, dans la profession on travaille sur le protocole sanitaire. On l’a rappelé, pour les discothèque il faut soit le pass sanitaire qui prouve que l'on est vacciné depuis deux semaines soit un test négatif de 48h." rappelle Franck Delvau, avant d'ajouter "On pourra même se faire tester prochainement dans certains établissements."

Seulement 30% d’ouverture

C’est le point noir de cette réouverture. Les conditions drastiques ont forcé certains gérants à rester fermé. "Un certain nombre de gérants pensent que ce protocole est trop compliqué. Il faut rappeler que le gérant est responsable de ce protocole. On n’est ni policier ni gendarme. C’est au gouvernement de faire de la pédagogie". Les établissements toujours fermés continueront de percevoir une aide financière de l’État.