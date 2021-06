DIRECT. Déconfinement : restaurants et cafés rouvrent leurs salles aujourd'hui, le couvre-feu prolongé à 23 heures

#ETATS_UNIS Dans un rare moment d'union entre démocrates et républicains, le Sénat américain a adopté hier un projet de loi prévoyant des investissements ambitieux dans la science et les technologies. Ce plan destine plus de 170 milliards de dollars à la recherche et au développement, en visant notamment à encourager les entreprises à produire aux Etats-Unis des semi-conducteurs, aujourd'hui essentiellement fabriqués en Asie, détaille le New York Times (article en anglais).