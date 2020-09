DIRECT. Coronavirus : Emmanuel Macron promet des décisions vendredi "pour donner de la visibilité dans les semaines à venir"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Selon les premiers extraits du nouveau livre du journaliste Bob Woodward, Donald Trump a avoué avoir minimisé la gravité de l'épidémie de Covid-19 pour ne pas "semer la panique". Le camp démocrate est effaré et parle de trahison. Plus de détails dans notre article.









: L'association des DRH des grandes collectivités appelle le gouvernement à suspendre de nouveau "le jour de carence" des agents publics, supprimé provisoirement pendant le confinement puis rétabli depuis le 11 juillet avec la fin de l'état d'urgence sanitaire.

: Bonjour, voila 6 jours maintenant que j'ai fait le test PCR après que mon mari ai été testé positif. voila ce que me répond le laboratoire ce matin quand je lui ai demandé si mes résultats étaient disponibles (mon test a été fait vendredi dernier) - est ce normal ? le test n'a finalement plus aucune valeur 6 jours après, quel est l'intérêt de payer pour ce genre de service ? ne faudrait il pas surveiller les laboratoires, s'ils n'ont pas la capacité de faire autant de tests alors qu'ils l'admettent plutôt que de continuer à tester alors qu'ils ne sont pas en mesure de faire les tests.





: Bonjour FI et merci pour votre travail!Je vois passer beaucoup de témoignages sur les durées d'attente pour les tests PCR. Je tenais juste à rappeler que les infirmiers libéraux sont habilités à réaliser les tests (à condition qu'il soit prescrit). Je trouve que l'on nous laisse beaucoup de côté. C'est dommage, nous sommes là aussi.

: Il y a des endroits ou le dépistage marche très bien: dans mon cas prélèvement sur un parking à Cyreste (13) samedi matin après 1h d'attente, tout le monde portait un masque. Résultat (négatif) reçu par email dimanche dans l'après midi. Efficace!

: Dans les commentaires, vous nous faites aussi part d'expériences positives avec les tests PCR. Mais @Axelle75partage aussi son exaspération face à un délais d'attente trop long pour obtenir les résultats.

: Le gouvernement a finalement décidé de permettre aux parents de rester en activité partielle indemnisée en cas de fermeture de classes pour garder les enfants. Il "aurait été mieux qu'on connaisse déjà ce dispositif dès septembre, ça aurait permis de commencer l'année de façon plus sereine", réagit sur franceinfo la Peep, deuxième fédération d'associations de parents d'élèves.

: Le président a aussi répondu en creux à Jean-François Delfraissy, pour qui le gouvernement va devoir "prendre des décisions difficiles". "Le conseil scientifique est dans son rôle, qui est technique", estime le président, et il revient aux dirigeants, "démocratiquement élus", de "prendre des décisions" en "essayant d'être le plus transparent et le plus clair possible".

: Emmanuel Macron indique que le gouvernement annoncera demain, au terme du conseil de défense consacré au Covid-19, des décisions permettant de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines".

: "Ce que nous devons faire, c'est de nous adapter à l'évolution du virus, essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation de celui-ci, avec les gestes barrières, avec l'organisation de la vie sociale que nous devons adapter."



Depuis Ajaccio, Emmanuel Macron est revenu sur la question des possibles nouvelles mesures à prendre pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Un Conseil de défense se tiendra d'ailleurs à ce sujet demain.



: Autour de Douai, les labos sont saturés : une semaine pour avoir un rdv pour faire le test et 15 jours après pour obtenir le résultat... autant dire que ceux qui passent le test sont négatifs. De quoi s’interroger sur les chiffres de cas positifs et la tactique de tester n’importe qui !

: A Toulouse les labos ne font plus de test PCR. Il faut aller aux “drives” qui n’en sont pas ( cad il y a un parking pour se garer pas loin) où 300 personnes font la queue dès l’ouverture. Étant cas contact comment faire pour se faire tester sans risquer de choper le virus dans une queue où le port du masque est très aléatoire? On va dans le mur...

: Je viens de déclarer un rhume. Comme les symptômes sont proches de la Covid-19, mon médecin m'a prescrit un test. Sauf qu'à Grenoble (comme dans beaucoup de villes), c'est impossible, les labos ne répondent même pas au téléphone. Hier après avoir essayé pendant des heures, j'ai enfin eu quelqu'un qui m'a proposé un rdv pour le... 29 septembre ! Résultat, je suis chez moi en attendant que ça passe. Mais concrètement, dans combien de temps pourrai-je retourner travailler ? Le gouvernement nous donne des protocoles mais ils sont impossibles à suivre.

: Ce matin, dans les commentaires, vous continuez de nous faire part de vos mésaventures concernant les tests de dépistage du Covid-19. Voici quelques uns de vos témoignages.

: Cinq cas positifs au Covid-19 ont été identifiés dans quatre classes différentes au lycée Saint-Vincent de Senlis. La préfecture de l'Oise ferme l'établissement à compter d'aujourd'hui, nous apprend France 3 Hauts-de-France.

: L'Angleterre va interdire les rassemblements de plus de six personnes, y compris au domicile. La France réfléchit-elle à faire de même ? Pour Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, "cela fait partie des éléments qui sont sur la table. Il n'y a pas de chiffre magique, mais il est clair que quand on a un groupe de 70 personnes, on a dix fois plus de chances de rencontrer quelqu'un qui est malade que si on a un groupe de sept." Il s'exprimait au micro de franceinfo.

: Le tribunal administratif de Cergy a jugé que l'arrêté pris par la préfecture des Hauts-de-Seine rendant le port du masque obligatoire était illégal. Selon nos confrères de France Bleu, le juge estime qu'il faut délimiter des zones. Un nouvel arrêté sera donc pris, avec de nouvelles zones délimitées.

: Cette année, de nombreux jeunes skieurs seront privés de classe de neige. La raison : la crise sanitaire, qui entraîne des annulations. Sur franceinfo, le président de l’association des maires de Haute-Savoie, Nicolas Rubin, s'inquiète des conséquences sur l'économie locale dans ses régions où l'emploi dépend aussi de la saison hivernale.

