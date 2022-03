Dimanche en politique : Emmanuel Macron propose un investissement massif sur l’école et la santé

"Joe Biden était (samedi 26 mars) en Pologne, à la frontière avec l’Ukraine. Il a traité Vladimir Poutine de ‘boucher’, souhaitant même que le président russe ne reste pas au pouvoir, la Maison Blanche a essayé de temporiser derrière. Craignez-vous que ce soient des propos qui enveniment la situation ?", demande Francis Letellier à Emmanuel Macron, président de la République et candidat à la présidentielle, présent sur le plateau de Dimanche en politique, dimanche 27 mars. "Je pense qu’il faut tout faire pour éviter que la situation dérape (…) Il ne faut pas être dans l’escalade, ni des mots, ni des actions", dit Emmanuel Macron.

La réforme des retraites "n’est pas là pour compenser"

Emmanuel Macron a lancé l’idée d’un couloir humanitaire à Marioupol, qui "concentre toutes les inquiétudes. Vous deviez en parler avec Vladimir Poutine, est-ce que vous avez eu des garanties ?", interroge Francis Letellier. "Il faut évacuer la population de Marioupol dans un délai rapide", assure Emmanuel Macron. S’il était réélu, ce dernier lancerait plusieurs chantiers, celui de l’école, "avec un investissement massif et une concertation sur le terrain avec nos enseignants" et de la santé. Emmanuel Macron a par ailleurs précisé que la réforme des retraites "n’est pas là pour compenser, elle est là pour nous permettre de préserver nos pensions à l’avenir et financer un modèle".