Déconfinement : quelles dates de réouverture et quelles jauges pour le secteur du sport ?

Le 19 mai, certains sportifs pourront reprendre leur activité en plein air et sans contact. Pour les salles fermées, ce sera le 9 juin. La rédaction du 20 Heures fait le point sur les différentes jauges et dates de réouvertures qui concernent le sport en France.

Bientôt, les cours de fitness sur un parking ne seront plus qu'un lointain souvenir. Dans quelques semaines, les accros au sport pourront enfin retrouver leurs salles. Le 9 juin, les salles de sport et les piscines rouvriront avec une capacité d'accueil limitée à 50 %. Un protocole déjà respecté dans une salle près de Bruz (Ille-et-Vilaine), où les machines sont éloignées les unes des autres et où un marquage au sol est présent.

Des fanzones maintenues

Pour les enfants, la pratique du sport en intérieur pourra se faire dès le 19 mai, sans restriction. Une date qui marquera le retour du public dans les salles et les hippodromes ; 1 000 personnes maximum seront autorisées dans un premier temps, puis 5 000 dès le 9 juin, avec un pass sanitaire obligatoire s'il est mis en place. Pour les fans de football, les fanzones devraient être maintenues, avec une capacité d'accueil de 65 %, 5 000 personnes maximum, et une éventuelle présentation d'un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes. Comme en 2020, le public pourra aussi suivre les coureurs du Tour de France sur le bord de la route.