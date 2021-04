Déconfinement : quelles avancées dans les autres pays européens ?

En Italie, les trois quarts du pays sont déconfinés depuis lundi 26 avril. En revanche, l’Allemagne a durci ses restrictions avec l’instauration d’un couvre-feu à l’échelle nationale entre 22 heures et 5 heures du matin.

La France va se déconfiner progressivement entre le mois de mai et juin. Dans le reste de l’Europe, les restrictions sont elles aussi peu à peu levées, à l’image de l’Italie. "Depuis lundi (26 avril), le gouvernement a déconfiné les trois quarts du pays, 14 régions sur les 20. Dans ces zones-là, les musées, les cinémas, les bars, les restaurants en terrasses ont rouvert. Le gouvernement réfléchit même à déplacer l’horaire du couvre-feu jusqu’à 23 heures au mois de mai, actuellement il est fixé à 22 heures", explique la journaliste de France Télévisons Camille Guttin en duplex depuis Rome jeudi 29 avril. Elle souligne que le pays mise beaucoup sur sa campagne de vaccination également.

Un déconfinement déjà bien entamé au Royaume-Uni

En duplex depuis Londres (Royaume-Uni) jeudi 29 avril, la correspondante de France Télévisions Anaïs Bard explique que "le déconfinement a commencé et il est déjà bien entamé". Les terrasses des bars et restaurants sont notamment autorisés à rouvrir depuis le 12 avril dans la limite de six personnes par table.

En Allemagne, le déconfinement ne semble pas à l’ordre du jour. "Les restrictions viennent d’être durcies avec pour la première fois un couvre-feu imposé au plan national de 22 heures jusqu’à 5 heures du matin. Les écoles n’accueillent les élèves qu’en moyenne une semaine sur deux. Il faut obligatoirement un test de moins de 24 heures pour rentrer dans les magasins non essentiels ou dans les musées et le télétravail reste très fortement recommandé", détaille le journaliste de France Télévisions Laurent Desbonnets en duplex depuis Berlin.