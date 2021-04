Royaume-Uni : réouverture des terrasses des pubs

Après un hiver en confinement, le Royaume-Uni (Angleterre) rouvre ses terrasses. "Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un soir de fête en Angleterre mais c'est au moins le soir du sourire", rapporte Matthieu Boisseau, correspondant à Londres. "Il y a encore beaucoup de monde sur les terrasses des pubs et restaurants. Ça va durer jusqu'à peu près 10 heures ou 11 heures, l'heure à laquelle les pubs le soir vont fermer leur activité".

Amélioration de la situation sanitaire

C'est une journée que les Anglais attendaient avec beaucoup d'impatience. Matthieu Boisseau rappelle que le calendrier du déconfinement se fait de manière très progressive, par étape. Une situation rendue possible grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et l'avancée de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, "le gouvernement appelle les Anglais à rester prudent. C'est seulement si la situation sanitaire reste sous contrôle, maîtrisée, que la prochaine étape du déconfinement sera rendue possible, à savoir le 17 mai la réouverture du service dans les bars et restaurants en salle".