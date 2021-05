Déconfinement : les restaurateurs se préparent à accueillir leurs clients

La course contre la montre avant la réouverture, mercredi 19 mai, est enclenchée pour les restaurateurs. Ils ont un défi : remplir leur frigo. Lucille Delamotte est seconde de cuisine, elle est chargée de réapprovisionner les stocks dans le restaurant pour lequel elle travaille. "On a fermé pendant des mois, on a plus du tout de stock, on est obligé de tout refaire, que ce soit sur le surgelé ou le frais, il faut tout refaire", explique-t-elle. Tous les restaurateurs ne possèdent pas de terrasses, beaucoup ne pourront pas réouvrir avant le 9 juin.





Reprise graduelle



Le gérant de ce magasin doit aussi adapter le remplissage de ses rayons. "On est dans une tendance qui tourne sur 60 à 65% de l'activité. Si on doit refaire un approvisionnement, ce sera graduel jusqu'au 9 juin", explique Jérôme Losfeld gérant de Promocash dans l'Oise. La note pour le patron de Lucille s'élève à plus de 800 euros, un pari pour lui qui souhaite réaliser une petite trentaine de couverts la semaine prochaine même s'il n'a pas de réservation pour le moment.