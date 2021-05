Réouverture des terrasses : les restaurateurs, optimistes, se préparent à recevoir leurs clients

Mercredi 12 mai, le gérant de la Presse Clichy (Hauts-de-Seine), Ludovic Thonat, vient de recevoir une livraison. Dans les cartons, le retour de l'espoir, et le symbole de la fin d'une mise en sommeil. "C'est comme si c'était un nouveau départ", explique ce dernier. Les restaurateurs sont optimistes quant à la venue des clients, et les livreurs accélèrent le pas. "On fait des fois la queue pour livrer, on sent bien qu'il y a une bonne reprise et une envie sérieuse. Je pense que quel que soit le temps, il y aura du monde", assure Gérard Joyeau.

De nombreuses réservations

Bruno Dupuy, restaurateur près d'Orléans (Loiret), fait ses provisions. Il ignore si le soleil sera au rendez-vous, mais se montre lui aussi confiant. "On a déjà plein de demandes de réservation sur les terrasses", explique ce dernier. Promocash, un magasin qui fournit les professionnels de la restauration, voit quant à lui ses ventes s'envoler, avec "une demande qui a tendance à évoluer de près de 50 %", selon le directeur Christophe Eude.