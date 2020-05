Déconfinement : les parcs parisiens font le plein pour leur ouverture

La deuxième phase du déconfinement ne commencera que dans trois jours, le mardi 2 juin, mais le premier samedi du week-end de la Pentecôte, le 30 mai, avait des airs d'avant-goût. Dans les zones encore classées en rouge, comme en Île-de-France, les parcs et les jardins publics ont, en effet, pu accueillir leurs premiers visiteurs en plus de deux mois. Dans la capitale, dès les premières heures, joggeurs et adeptes du yoga se sont précipités dans les espaces verts.

"Ça nous manquait clairement"

Après eux, les familles et les groupes d'amis ont afflué dans les jardins parisiens, pour se dégourdir les jambes au plein air, ou pour partager un repas entre amis par la première fois depuis la fin du confinement. "On a pu faire des apéros en visioconférence, mais le fait d'être à l'extérieur, d'être ensemble, c'est différent. C'est plus agréable. Ça nous manquait clairement", confie un homme, comblé.