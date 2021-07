Déconfinement : les Français retournent au sport

À Poitiers (Vienne), lundi 5 juillet, les joggeurs sont de retour dans le parc de Blossac. "Avec cette histoire de Covid, je ne courais quasiment plus, donc on s'empâte un petit peu, et plus on s'empâte, moins on a envie de courir", assure un homme. "Ça fait un bien fou, on est à l'air libre, on peut faire autant de sport qu'on veut, plus de limitation dans le temps", se réjouit une coureuse. Le télétravail et la sédentarité a favorisé les kilos superflus. Certains ont donc décidé de faire appel à un coach pour se remettre en forme. "Il y a eu du laisser-aller pendant le confinement, on a bien mangé, mais là, on a envie de retrouver la patate comme on avait avant", sourit un coaché.

Plus de jauge dans les salles de sport

Dans les salles de sport, il n'y a plus de jauge maximale. Les abonnés sont de retour, mais la reprise est difficile. "Le corps s'est un peu endormi pendant tous ces mois, j'ai fait du jogging, mais la musculation, c'est difficile quand on reprend", explique une adhérente d'une salle parisienne. Le manager de la salle de sport constate néanmoins moins d'affluence pour un début d'été, comparé à la même période avant Covid.