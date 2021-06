Déconfinement : les Français appliquent-ils moins les gestes barrières ?

Les Français portent de moins en moins leur masque, et sont nombreux à le placer sous le menton ou sous le nez. Un certain relâchement se fait sentir, comme dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne). "On sent mieux l'air, en ce moment il fait chaud et c'est super galère avec les masques, on transpire rapidement", commente un promeneur, mercredi 2 juin. Même lassitude à Marseille (Bouches-du-Rhône), où une habitante confie le supporter "de moins en moins".

De bons indicateurs

Le relâchement des gestes barrières peut s'expliquer par les bons indicateurs, malgré l'apparition de nouveaux variants : près de 38% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, et le nombre de patients en réanimation continue de baisser. "Par mesure de précaution, jusqu'à mi-juillet, il faut regarder évoluer ces indicateurs et j'espère que dans certaines circonstances, nous pourrons tomber le masque", prévient toutefois le Pr. Jacques Izopet, chef de pôle Biologie au CHU de Purpan (Haute-Garonne), tout en se voulant rassurant. Malgré le relâchement estival, les autorités espèrent que l'objectif d'immunité collective sera atteint à l'automne prochain.