Déconfinement : les discothèques ne peuvent pas encore rouvrir

P-L. Monnier, A. Brogat, M. Sicard-Cras, S. Bruhier, C. François, A. Brodin

Les bars et les restaurants pourront rouvrir mercredi 19 mai, mais pas les discothèques, au grand désespoir du monde de la nuit et des élus. À Lille (Nord), une boîte de nuit de 500 mètres carrés, qui comporte trois salles, s'impatiente. Les aides, qui s'élèvent à 20% du chiffre d'affaires, ne suffisent plus, selon le patron, Franck Duquesne.

Éviter les fêtes sauvages

"Les finances, ça fond. Tous les mois, ça diminue sur les comptes bancaires. Ça devient pénible, et surtout très compliqué", déplore le gérant du Duke's club. La situation est aussi délicate sur le littoral. Les patrons de boîte de nuit sont par ailleurs soutenus par une quinzaine de maires du littoral. Dans une tribune, lundi 17 mai, ils réclament l'ouverture des discothèques le 30 juin, avec tests ou vaccin contre le Covid-19 obligatoires. Le but est d'éviter les fêtes sauvages sur les plages. "C'est moins risqué que de les laisser seuls sur la plage, sans encadrement", assure Franck Louvrier, maire (LR) de la Baule (Loire-Atlantique). Pour l'instant, le gouvernement n'a avancé aucune date de réouverture pour les discothèques, mais un calendrier devrait être déterminé d'ici le 15 juin.