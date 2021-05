Déconfinement : les cinémas rouvrent après 14 mois "compliqués"

Pour lutter contre le Covid-19, le popcorn est interdit dans une salle de cinéma. On ne peut pas en manger en pleine séance ou dans le hall, mais on peut en acheter. Pour autant, le directeur général des cinémas CGR a pensé à tout et a installé une terrasse éphémère devant le cinéma CGR de Nanterre (Hauts-de-Seine), d’où s’exprime en direct mercredi 19 mai le journaliste de France Télévisions Léopold Audebert. "On pense que le popcorn est un élément indissociable de la sortie au cinéma. On a essayé de donner la possibilité aux spectateurs de vivre un petit peu comme avant", explique merreci matin Jocelyn Bouyssy.

"Le plus dur est certainement passé"

"Ce sera loin de compenser les pertes financières. Ça fait 14 mois que c'est compliqué. Il y a encore quelques semaines à tenir, le temps qu’une jauge normale revienne. Le plus dur est certainement passé", ajoute-t-il au micro de France 2. Les cinémas rouvrent mercredi matin, tout comme les musées.