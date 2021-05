Déconfinement : le plaisir de se retrouver en terrasse

Dans le petit village de Viols-le-Fort, dans l'Hérault, l'heure du réveil a enfin sonné. Après de longs mois de sommeil, l'unique terrasse a déjà commencé à refaire le monde avec ses habitués, à l'occasion de la réouverture des terrasses des bars, restaurants et café le mercredi 19 mai. "Là, c'est plus convivial, on peut discuter, c'est plus sympa. Le plaisir d'être ensemble !", se réjouit un client. Et le café est également ravi de reprendre du service, mais aussi des nouvelles des clients, que l'on tutoie tous ici.

Des dizaines de litres de café

Et déjà, des dizaines de litres de café sont écoulés, signe que le cœur du village se remet à battre. "Ici, on n'a que ça, on n'a que le bar du village, donc c'est vraiment ce qu'il nous manquait", assure un serveur. Tous les signaux sont au vert pour reprendre une tournée de convivialité. La terrasse du café de Viols-le-Fort affiche déjà complet pour la soirée.