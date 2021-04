Déconfinement : la réouverture approche pour les cinémas, musées et théâtres

Après six mois de fermeture en France, les cinémas vont rouvrir à partir du 19 mai. Un véritable soulagement pour les amateurs du septième art qui trépignent d’impatience. Plusieurs centaines de films attendent de pouvoir sortir. Du côté des théâtres en revanche, la reprise sera un peu plus lente. "On sait très bien qu’en ouvrant le 19 mai, de toute façon on ne va pas en 15 jours pouvoir monter un spectacle, communiquer dessus… On est face à un mur donc la saison, elle est déjà fichue depuis plusieurs mois", regrette Marc Lesage, directeur du Théâtre de l’Atelier.

Respecter les jauges de fréquentation

De nombreux musées s’apprêtent également à rouvrir. Mais comme pour les cinémas et les théâtres, il faudra respecter les jauges de fréquentation dont les modalités ne sont pas encore connues. "Quel que soient les jauges, elles seront respectées. Depuis un an, nous sommes rompus à ce type d’exercice et nous avons tous les différents scénarii possibles. Donc la jauge n’est pas un problème", assure Marianne Mathieu, directrice artistique du musée Marmottan-Monet.