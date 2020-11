Déconfinement : Emmanuel Macron fixe le cap et responsabilise les Français pour Noël

Il y avait de la part d’Emmanuel Macron cette volonté de partager les efforts. "Aujourd’hui, nous tenons ensemble, demain nous vaincrons ensemble", a-t-il insisté. Il a répété une dizaine de fois le mot ensemble tout au long de son discours mardi 24 novembre, a remarqué le journaliste du service politique de France Télévisions Arnaud Boutet.

Un Noël risqué

A Noël, les familles seront réunies et la pandémie de coronavirus pourrait repartir et balayer en quelques jours des mois d’efforts sanitaires. Le chef de l’État a fixé un cap à moyen terme et il dit aux Français que, maintenant, c’est à eux de prendre leurs responsabilités.



La réussite de la campagne de vaccination est primordiale. Un président doit protéger sa population. Il sera jugé là-dessus. Une bonne vaccination fera également partie du bilan de son quinquennat.