Déconfinement : de nouvelles règles sanitaires pour la réouverture des terrasses et commerces

Les terrasses, commerces, musées, cinémas et théâtres vont bien pouvoir rouvrir le 19 mai prochain. Encore huit jours avant d'ouvrir, et déjà, il n'y a pas de temps à perdre dans une brasserie d'Amiens (Somme). "Les pompes à bière ont été nettoyées, la machine à café a été remise en route : normalement, ça devrait bien se passer", assure Thierry Martin, le gérant de l'établissement. À condition de respecter le protocole sanitaire avec un service en terrasse uniquement, limité à 50% de la capacité jusqu'au 9 juin, date à laquelle il pourra faire tourner sa terrasse à 100%.

L'espoir de " retrouver une façon de travailler normale"

Mais le gérant juge ces nouvelles normes contraignantes. "Au niveau financier, ça va être compliqué, on le sait. Mais de toute façon, il faut que l'on travaille. On n'a pas le choix, on doit travailler, et nous voulons travailler ! Donc on va faire avec, en espérant que les normes vont s'assouplir au fur et à mesure et qu'on finira par retrouver une façon de travailler normale", explique-t-il.