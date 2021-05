Déconfinement : ce qui change lundi 3 mai

Lundi 3 mai, les attestations de déplacement en journée prennent fin, et avec elles la limitation de déplacement de 10 kilomètres autour du domicile ou entre les régions. "Ça va faire du bien à tout le monde, on en avait cruellement besoin", commente un jeune homme. Un autre Parisien se réjouit de pouvoir enfin s’éloigner de la ville. "On va pouvoir aller se balader le dimanche plus loin que les forêts les plus proches de Paris, et on va pouvoir retourner voir la famille qui est un peu plus loin."



Rentrée des classes au lycée et au collège

La SNCF va augmenter son offre de trains progressivement jusqu’à l’Ascension et la Pentecôte. Le couvre-feu est en revanche maintenu à 19 heures. Lundi marque également le retour en cours des lycéens et des collégiens, en demi-jauge pour les lycées et les classes de 4ème et 3ème des 15 départements les plus touchés. Les enseignants devraient recevoir des autotests et sont invités à s’en servir deux fois par semaine.