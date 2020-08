Culture : les librairies tournent la page du confinement

Au moment du confinement, la lecture est a été un exutoire pour certains. Plus de trois mois plus tard, ce plaisir est resté. "Mon appartement a beau être rempli de livres, je me suis sentie restreinte, donc j'ai acheté beaucoup de livres après le confinement", confie une lectrice. Les librairies sont les premières à profiter de cet engouement. Alors qu'elles ont eu peur pour leur survie, au moment du confinement où elles étaient fermées, elles sont plus que jamais debout. Depuis le déconfinement, elles connaissent un succès fulgurant.

Une bouffée d'oxygène pour le secteur

"On a eu une progression de 65% du chiffre d'affaires en juillet, ce qui est exceptionnel pour une librairie comme la notre qui est installée depuis 10 ans. On a vraiment été surpris", avoue Guillaume Dumora, co-gérant de la librairie "Le Monte-en-l'Air", à Paris. Après deux mois catastrophiques, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour tout le secteur. Pendant le confinement, les ventes de livres avaient chuté de 95% par rapport à la même période l'année dernière.

