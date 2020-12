Covid-19 : un nouveau mode de vie et des comportements devenus la norme

Depuis le début de l’année 2020, et surtout depuis le premier confinement de mars, les Français ont dû modifier leur comportement pour faire face à la pandémie de Covid-19. Le port du masque et le gel hydroalcoolique sont devenus la norme, devenant presque les compagnons indispensables de la population. Ces nouvelles habitudes pourraient persister, même après la fin de la pandémie. Car il y a désormais bien longtemps que le Français ne s’enlacent plus, ne s’embrassent plus, ne se serrent plus la main ou ne se font plus la bise.

L’explosion des plateformes de visio-conférence

C’est également la fin des grands rassemblements, avec notamment cette recommandation gouvernementale de six personnes à tables pour les fêtes de fin d’année. Mais pour autant, "le lien social n’a pas complètement disparu", comme le précise la journaliste de France Télévisions, Pauline Forgue. Les périodes de confinement ont vu l’explosion des applications de visio-conférence comme Zoom qui a dégagé un chiffre d’affaires de 663 millions de dollars, une hausse de 355% par rapport à 2019. Dans la sphère professionnelle, le télétravail est également plus répandu : 8 Français sur 10 y seraient favorables selon un sondage CSA/Malakoff Humanis.