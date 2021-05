Covid-19 : six personnes sur dix pensent que la France va réussir son déconfinement, selon notre sondage

Six personnes sur dix (59 %) pensent que la France va réussir son déconfinement, selon un *sondage Odoxa/Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié vendredi 21 mai, et alors que la France a commencé à lever progressivement les contraintes, avec la réouverture des terrasses ou des lieux de culture en jauges réduites ce mercredi.

>>> Suivez les dernières informations surla pandémie de Covid-19 dans notre direct.

Selon ce sondage, plus de quatre Français sur dix (44 %) estiment que la France est en train de sortir durablement de la crise du Covid-19. Ils sont seulement 29 % à estimer que ce déconfinement arrive trop tôt et à s'inquiéter d'un éventuel rebond de l'épidémie. Près de trois Français sur dix (29 %) et plus de quatre jeunes sur dix (42 %) disent avoir déjà profité des réouvertures ces deux derniers jours. 46 % des personnes interrogées annoncent qu'elles vont en profiter dans les prochains jours, sans avoir pu le faire depuis mercredi.

Profiter de la culture

62 % des Français ont fait ou vont faire du shopping, 58 % sont rentrés ou vont rentrer chez eux plus tard avec le couvre-feu repoussé à 21h, 58 % sont allés ou vont aller en terrasse au restaurant et 56 % au café ou dans un bar. Quant aux activités culturelles, 41 % des Français disent qu'ils ont ou qu'ils vont en profiter dans les prochains jours, tandis qu'ils sont 19 % pour le théâtre.

Enfin, près de six sondés sur dix (59 %) estiment que tous les Français adultes qui le souhaitent pourront recevoir le vaccin d'ici à la fin de l'été, conformément à la promesse d'Emmanuel Macron.

*Ce sondage Odoxa/Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisé par internet les 20 et 21 mai 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 points.